La secrétaire d’État adjointe américaine Karen Donfried se rend en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan

La secrétaire adjointe américaine au Bureau des affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, se rendra en Azerbaïdjan, en Géorgie et en Arménie du 14 au 19 juin pour souligner l’engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la démocratie et de la prospérité dans la région du Caucase du Sud. Marquant le 30e anniversaire des relations diplomatiques avec ces trois pays, la secrétaire adjointe Donfried mettra l’accent sur le soutien des États-Unis à leur souveraineté et à leur indépendance, soulignant le droit de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l’Arménie à tracer leur propre voie. Elle soulignera également que les États-Unis sont prêts à contribuer à l’instauration d’une paix durable dans le Caucase du Sud, notamment en soutenant le développement de liens politiques, économiques et interpersonnels dans toute la région.

Mme Donfried se rendra à Bakou, en Azerbaïdjan, les 15 et 16 juin, où elle rencontrera le président Ilham Aliyev, d’autres responsables gouvernementaux et des membres de la société civile. La Secrétaire adjointe soulignera le soutien des États-Unis aux efforts diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie en vue d’une paix durable, remerciera l’Azerbaïdjan pour son aide humanitaire à l’Ukraine et mettra en avant le partenariat visant à promouvoir la sécurité énergétique européenne, à combattre les menaces transnationales, à soutenir les libertés fondamentales et à faire progresser le commerce et les investissements bilatéraux.

Le 17 juin, la secrétaire adjointe Donfried se rendra à Tbilissi, en Géorgie, où elle prononcera un discours à la Conférence internationale des femmes de Tbilissi, organisée par la présidente Salome Zourabichvili. Mme Donfried rencontrera également le Premier ministre Garibashvili et d’autres représentants du gouvernement, de l’opposition et de la société civile à Tbilissi pour discuter de la guerre non provoquée du Kremlin contre l’Ukraine et du soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Le secrétaire adjoint discutera également de la manière dont les États-Unis peuvent continuer à aider la Géorgie à promouvoir le développement démocratique et l’État de droit, à diversifier son économie et à construire un avenir prospère.

La Secrétaire adjointe Donfried se rendra ensuite à Erevan, en Arménie, le 18 juin, où elle rencontrera le Premier ministre Nikol Pashinyan et d’autres responsables gouvernementaux. La secrétaire adjointe exprimera le soutien des États-Unis aux efforts diplomatiques déployés par l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour parvenir à une paix durable. Elle soulignera notre partenariat solide, fondé sur des valeurs communes, et notre engagement mutuel en faveur du développement démocratique de l’Arménie.

Avec la Radio publique d’Arménie