L’Arménie soutient l’alliance avec la Russie et les autres États ex-soviétiques

L’Arménie s’est déclarée prête à contribuer au renforcement de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), tout en reprochant une nouvelle fois aux autres membres de l’alliance militaire dirigée par la Russie de ne pas soutenir ouvertement Erevan dans son conflit frontalier avec l’Azerbaïdjan.

Le gouvernement arménien a lancé un appel à l’aide à l’OTSC peu après que des troupes azerbaïdjanaises aient franchi plusieurs sections de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et avancé de quelques kilomètres en territoire arménien en mai 2021. L’Azerbaïdjan a demandé à l’alliance de six États ex-soviétiques d’invoquer l’article 2 de son traité fondateur, qui prévoit une réponse collective en cas de menace grave pour la sécurité de l’un d’entre eux.

La Russie et les autres États membres de l’OTSC se sont dits préoccupés par les tensions frontalières, mais n’ont pas publié de déclaration commune de soutien à l’Arménie. Les dirigeants arméniens ont critiqué cette position à plusieurs reprises.

Le ministre des affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a réitéré ces critiques après avoir organisé une réunion à Erevan avec les autres hauts diplomates de Russie, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan.

« Si l’organisation a réagi en temps utile aux événements survenus au Kazakhstan en janvier, la question reste ouverte en ce qui concerne l’invasion des troupes azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de l’Arménie, qui a débuté en mai 2021 », a-t-il déclaré à la presse.

Dans le même temps, M. Mirzoyan a précisé qu’Erevan avait l’intention de « renforcer la coopération entre les États membres » du bloc. Il s’agit notamment d’assurer une coordination plus étroite de leurs politiques étrangères et de « renforcer le rôle de l’OTSC sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration commune publiée à l’issue de la réunion, les ministres des affaires étrangères de l’OTSC n’ont pas mentionné explicitement la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ils se sont dits préoccupés par la « dégradation continue du système de sécurité internationale ». Ils ont déclaré que tous les pays devaient respecter « le principe d’une sécurité égale et indivisible. »

Du point de vue de Moscou, la « sécurité indivisible » signifie que l’OTAN doit s’engager à ne pas admettre l’Ukraine et à réduire sa présence militaire près des frontières de la Russie. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont rejeté ces demandes à l’approche de l’invasion russe de l’Ukraine, qui a débuté le 24 février.

La Biélorussie est le seul pays non russe de l’OTSC à avoir soutenu publiquement l’invasion. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a critiqué les autres États membres pour leur position plus prudente lors d’un sommet de l’OTSC à Moscou le mois dernier.