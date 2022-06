Les élèves de l’école Saint-Mesrob-Arabian reçus à Saint-Etchmiadzine

Le 10 juin, Sa Sainteté Karekine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu au Saint-Siège d’Etchmiadzine un groupe d’une quarantaine d’élèves de l’école St. Mesrop-Arabian de la ville d’Alfortville en France.



Après avoir sollicité la bénédiction du Catholicos, Mme Nora Tachdjian, directrice de l’école, a présenté l’historique de l’école, les programmes mis en œuvre et la coopération qui lie l’Église et l’École.



Sa Sainteté a noté avec satisfaction que la visite des élèves des écoles et collèges arméniens de France au Siège d’Etchmiadzine est devenue une belle tradition.



Au cours de la rencontre, Sa Sainteté a exhorté les élèves à poursuivre leurs études en renforçant leur engagement au service de l’Arménie. Le Patriarche a également exprimé sa gratitude à la direction de l’école, au personnel enseignant, aux administrateurs, pour l’organisation de ces visites en Arménie, au Siège-Siège d’Etchmiadzine en leur souhaitant un travail fécond dans la réalisation de leur mission.



A la fin de l’audience, les élèves avaient réservé une agréable surprise à Sa Sainteté grâce à une belle prestation musicale.



Clôturant la rencontre, le Catholicos de tous les Arméniens a béni les élèves de l’école et leur a remis des icônes et de petites croix en souvenir de leur visite au Saint-Siège.

Sahak Sukiasyan

D’après le Centre d’informations

Du Saint-Siège d’Etchmiadzine