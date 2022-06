DECES DE DIRHAN GARABEDIAN

Dirhan Garabedian, personnalité emblématique de notre Communauté de Marseille, s’est éteint le 8 juin dernier.

Militant inlassable, Dirhan Garabedian restera un exemple de dévouement.

La préservation de l’Identité et de la Langue arméniennes en Diaspora, le renforcement de l’Eglise apostolique arménienne, le soutien à l’Arménie et l’Artsakh et la défense de la Cause arménienne constituaient pour lui un engagement total et permanent.

Durant toute sa vie, il montrera un profond attachement à l’Eglise apostolique arménienne qui représentait pour lui le cœur et la pierre angulaire de l’Identité arménienne.

Son implication au service de notre Sainte Eglise apostolique arménienne le conduira à prendre des responsabilités au sein du Conseil de la Cathédrale des Saints Traducteurs de Marseille de 1989 à 2016.

Il soutiendra avec passion et abnégation l’enseignement de la Langue arménienne et sera Président de l’Ecole bihebdomadaire Khatchadour Abovian. Il en sera ensuite le Président d’honneur.

Pour toute son action, Dirhan Garabedian sera distingué dans l’Ordre de Saint Vartan Mamikonian , plus haute distinction du Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne.

Dans le même temps, il mènera une action politique au sein du Parti ADL Ramgavar Section Marseille dont il sera président.

Ancien combattant de la Guerre d’Algérie, membre de l’Association des Anciens combattants et Résistants d’origine arménienne, Dirhan Garabédian sera le porte-drapeau de l’Arménie dans toutes les manifestations officielles.

Nous garderons le souvenir d’un homme de Foi, empreint d’humanité et de générosité.

Nous garderons l’image d’un homme de caractère, de convictions et de devoir, qui a montré tout au long de son existence une détermination sans faille pour son Eglise, son Arménité et un engagement exemplaire pour tout ce qui fait notre Cause.

Les obsèques de Dirhan Garabedian auront lieu le lundi 13 juin à 15h en la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs de Marseille.

Le Conseil de la Cathédrale des Saints Traducteurs présente à l’ensemble de sa famille ses condoléances attristées.

Que la mémoire du juste soit bénie à jamais, Amen !

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի, Ամէն