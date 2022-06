FlyOne Armenia lancera le premier vol Erevan-Beyrouth-Erevan le 16 juin

La première compagnie aérienne nationale arménienne low cost, FlyOne Armenia, lance des vols réguliers vers le Liban le 16 juin. Le premier vol d’Erevan à Beyrouth et retour à Erevan départ de l’aéroport de Zvartnots vers l’aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth aura lieu le jeudi 16 juin. Ensuite, il y aura deux vols hebdomadaires, le lundi et le jeudi. Les vols seront effectués à partir de l’aéroport international « Zvartnots » avec un horaire pratique à un prix abordable pour tout le monde.

« Nous attendons avec impatience les vols FlyOne Armenia vers Beyrouth. C’est un événement crucial pour nous. C’est une opportunité de relier plus étroitement nos deux peuples amis, de rendre les opportunités de voyage accessibles aux touristes, aux hommes d’affaires et à la communauté arménienne. Nous ferons de notre mieux pour rendre ces vols très demandés par nos passagers » a déclaré Aram Ananyan, président du conseil d’administration de FlyOne Armenia à Armenpress.

FloyOne Armenia propose des vols abordables depuis Erévan vers un certain nombre de destinations telles que Moscou, Paris, Lyon, Tbilissi, Istanbul et Sotchi.

La flotte de la compagnie aérienne se compose de deux avions Airbus A320 et d’un Airbus A319 récemment acquis. Les Airbus A320 sont conçus pour 180 passagers et l’Airbus A319 dispose de 144 sièges. Les appareils sont conformes à toutes les normes de l’International Air Transport Association (IATA) և EASA Security. Aussi, pendant l’épidémie, les avions sont équipés de filtres à air HEPA, qui tuent 99,97% des virus et bactéries.

FlyOne (www.flyone.eu) a été lancé en 2016 en République de Moldavie et est aujourd’hui l’un des leaders du marché de l’aviation. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan