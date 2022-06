L’Arménie est le pays du vin affirme un reportage d’Euronews

Oubliez la France, l’Arménie est le centre de la viticulture. La couverture d’Euronews sur la viticulture arménienne

« Oubliez la France ․ L’Arménie est le centre de la vinification.« C’est ainsi que le premier réseau médiatique international »Euronews" a intitulé sa réflexion, déclarant le plateau arménien comme l’ancienne patrie de la viticulture.

« Euronews » informe sur la culture viticole vieille de 6000 ans et des traditions viticoles arméniennes vieilles de 8000 ans, ajoutant que l’une des plus anciennes régions viticoles, l’Arménie, ne doit pas être oubliée lorsqu’on pense au vin.

Le média européen souligne le fait que les expositions uniques hébergées dans le musée d’histoire du vin récemment ouvert en Arménie ouvrent la voie aux visiteurs de voir le passé et les solutions modernes de vinification en Arménie, et montrant le lien profond de la région, de la religion, de la culture et de la médecine avec le vin en Arménie.

« Le musée est situé à seulement 30 km d’Erevan, en Arménie, le Wine Winery, il est situé dans des roches basaltiques profondes de 8 mètres․ Lorsque vous traversez un tunnel souterrain, vous avez l’impression d’entrer dans une cave à vin géante » affirme Euronews. Profitant de la tendance du musée à vulgariser la culture de la viticulture ancienne, Euronews pointe l’existence d’une bibliographie, qui prouve que l’Arménie est bien le berceau de la viticulture. L’Arménie est bien le pays du vin. Depuis Noé, l’ancêtre de l’humanité dont l’arche s’est posé sur le mont Ararat après le déluge et planta ses vignes sur les plateaux de la plaine d’Ararat. Source Armenpress et Euronews.

Krikor Amirzayan