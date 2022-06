Une résolution du Parlement européen fait fi du droit à l’autodétermination de l’Artsakh

Le Parlement européen a voté le 8 juin une résolution sur la Sécurité dans la zone du partenariat oriental et rôle de la politique de sécurité et de défense commune. En ce qui concerne le conflit relatif au Haut-Karabakh ce texte ignore les bases de résolution du conflit retenues par le groupe de Minsk qui incluent notamment le droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh, parallèlement au respect de l’intégrité territoriale des Etats.

Cette résolution générale du Parlement indique sur le conflit que :

– vu la résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur les prisonniers de guerre à la suite du dernier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan(24),

A. considérant que le Partenariat oriental s’inscrit dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union et que cette dernière applique une approche globale en matière de sécurité et de résilience, notamment face à la cyber-menace et aux menaces hybrides, qui est spécifiquement conçue pour consolider les relations avec les six pays du Partenariat (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine), afin de promouvoir la paix, la stabilité, la résilience, la prospérité partagée, le développement durable, les réformes et la sécurité des personnes dans le voisinage oriental de l’Union, de renforcer la coopération économique, de soutenir les réformes intersectorielles et de contribuer à la résilience globale de ces pays, dans un esprit d’adhésion et de responsabilité partagées ;

BY. considérant que le conflit de 44 jours déclenché par l’Azerbaïdjan a fondamentalement modifié le statu quo politique, stratégique et opérationnel dans le Caucase du Sud, a fait des milliers de victimes, des dizaines de milliers de personnes déplacées et a entraîné le déploiement par la Russie d’une force dite « de maintien de la paix » d’environ 2 000 soldats dans le corridor de Latchin ainsi que le Haut-Karabakh et ses environs dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020 ; que les accrochages entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se poursuivent et que le conflit du Haut-Karabakh n’a pas été réglé ; que la Russie ne sera pas en mesure de régler seule un conflit né dans l’espace post-soviétique ; que l’absence de vision stratégique et d’efforts diplomatiques de la part de l’Union a permis à la Russie, à la Turquie, à l’Iran et à d’autres acteurs de renforcer leur influence dans le Caucase du Sud ;

BZ. considérant que le principal gazoduc d’approvisionnement en gaz du Haut-Karabakh a été endommagé et a laissé le territoire contesté sans accès aux approvisionnements énergétiques le 8 mars 2022 en raison des engagements militaires en cours entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabakh ;

CA. considérant qu’au début du mois de janvier 2022, les forces de l’OTSC (dirigées par l’armée russe et comprenant également des troupes de Biélorussie et d’Arménie, entre autres) sont intervenues au Kazakhstan, à la demande du gouvernement du pays, afin de contribuer à l’écrasement des troubles civils afin d’assurer le maintien du régime actuel au pouvoir et d’utiliser l’organisation pour défendre ses intérêts ;

77. est vivement préoccupé par les tensions continues à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la suite du violent conflit de l’automne 2020 ; invite le Conseil et le SEAE à continuer de créer un climat de confiance, d’apaiser les tensions et d’œuvrer en faveur d’un règlement pacifique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ; souligne qu’il importe d’échanger ou de libérer tous les détenus, de rechercher les personnes portées disparues, de faciliter le déminage humanitaire, de garantir que les civils puissent se déplacer librement et en toute sécurité dans le Haut-Karabakh, d’assister les populations touchées par les conflits, de mettre en œuvre des mesures de confiance, de développer les contacts interpersonnels et de soutenir les efforts de reconstruction, et précise que la préservation du patrimoine culturel et du dialogue interculturel pourrait avoir des répercussions positives sur le processus de règlement du conflit ; est d’avis que les conséquences de ces hostilités et de la présence des forces russes supposément chargées du maintien de la paix devraient être sans incidence sur l’évolution politique en Arménie et l’avenir du programme de réforme du pays ;

78. salue les résultats de la réunion de haut niveau qui a eu lieu le 14 décembre 2021 entre Charles Michel, président du Conseil européen, Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et Nikol Pachinian, premier ministre de la République d’Arménie, au cours de laquelle les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de travailler sur les problèmes bilatéraux en suspens et d’entamer des négociations au sujet de la démarcation des frontières, l’Union étant prête à apporter une assistance technique à cet égard ; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de favoriser le démarrage de négociations sur la délimitation et la démarcation des frontières interétatiques ainsi que la conclusion d’un accord durable en vue d’une coexistence pacifique ;

79. demande à l’Union et aux États membres de ne pas laisser le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’enliser ;

80. demande à la Commission d’empêcher l’utilisation ainsi que le financement par l’Union de technologies de surveillance illégales, et invite l’Union et les États membres à coopérer avec le gouvernement azerbaïdjanais pour mettre fin à l’utilisation de ces technologies et aux pratiques répressives en matière de cybersécurité ;

81. est vivement préoccupé par les actions de déstabilisation et les actions terroristes de certains pays, notamment l’Iran, dans le Caucase du Sud ; condamne avec fermeté tout acte de terrorisme ; salue la coopération en matière de sécurité entre l’Union européenne, ses États membres et les pays du Partenariat oriental et soutient pleinement la poursuite de l’approfondissement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme ; demande au SEAE d’entamer dès que possible un dialogue en matière de sécurité avec l’Arménie, comme il l’a déjà fait avec l’Azerbaïdjan ; demande à l’Union et aux États membres de ne pas laisser le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’enliser ;