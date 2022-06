Une pensée politique arménienne en devenir, par Gérard Malkassian

La pensée politique arménienne est encore en devenir, explique le philosophe Gérard Malkassian. Longtemps entravée par les urgences pratiques et une série d’obstacles politiques, sociaux et culturels, elle est appelée à prolonger et à renouveler des pistes de réflexion ouvertes par des précurseurs sur une série de problèmes qui ont constitué des axes importants de l’histoire politique arménienne : la nature et la pertinence du processus de modernisation, la valeur du concept d’État-nation et la nature du lien communautaire.

Partons d’un constat décevant mais lucide : il n’existe pas à ce jour de pensée (...)