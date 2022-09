Moscou prêt à aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à négocier la paix (Lavrov)

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé jeudi que Moscou était prêt à aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à négocier un traité de paix pour tourner la page d’une guerre pour le contrôle du Nagorny Karabakh en 2020. « Nous sommes prêts à aider à la signature d’un accord de paix entre Erevan et Bakou », a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse dans la capitale arménienne, où il s’est entretenu avec son homologue Ararat Mirzoïan. « Le processus est en cours et nous sommes déjà prêts à y participer comme médiateurs, comme conseillers », a-t-il ajouté. Le ministre russe des Affaires étrangères, (...)