Les choix de NAM aux législatives : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les batailles vont être âpres ! Douze départements, 64 circonscriptions et six focus

Rhône : Duel arménien 13e circonscription (Décines, Meyzieu, Saint Priest) La question est de savoir si Sarah Tanzili, attachée parlementaire de Danièle Cazarian, succédera à la députée la REM qui n’a pas souhaité se représenter. Investie par la majorité présidentielle et déjà sollicitée il y a six ans, Sarah Tanzili avait refusé pour une raison noble : sa grossesse. Aujourd’hui cette maman de deux garçons se verrait bien succéder à celle dont elle a été la collaboratrice. Elle aura à faire à forte partie : le maire LR de Saint (...)