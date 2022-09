Les choix de NAM aux législatives : REGION PARISIENNE

Les 12 et 19 juin, les Français éliront leur député. Si certains ont porté la voix des Arméniens à l’Assemblée, d’autres ont essayé de les faire oublier. Rappel.

Paris Dans la 1re circonscription de la capitale se présente Sylvain Maillard, porte-parole des députés de la majorité et incontournable des manifestations arméniennes. Ces derniers mois, les Arméniens ont pu aussi voir souvent Stanislas Guérini, 3e circonscription. Et notamment au dîner du CCAF. À noter aussi dans les fidèles soutiens, Pierre-Yves Bournazel, dans la 18e circonscription et enfin, dans la 4e circonscription, Astrid Panosyan-Bouvet. (...)