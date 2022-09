Le Chœur National académique d’Arménie fêtera son 85e anniversaire avec un concert

Le Chœur National académique d’Arménie donnera un concert à l’occasion de son 85e anniversaire.

Lors de la soirée, qui aura lieu le 21 juin dans la salle de concert « Aram Khatchatourian », le public aura l’occasion d’apprécier les performances de la chorale de « Orchestre philharmonique national arménien » avec la participation des célèbres ténors Perch Karazyan et Hayk Tongurian.

Les œuvres de renommée mondiale de Komitas, Verdi, Mozart, Mascagni seront interprétées lors de la soirée festive.

Le chœur de renommée mondiale a été fondé en 1937 pendant près de 90 ans. Jusqu’en 1939, le directeur artistique de la chorale était son fondateur Tatul Altunyan.

De 1939 à 1944, comme en 1954-1960, le chœur est dirigé par Aram Ter-Hovhannisyan.

De septembre 1961 à aujourd’hui, le directeur artistique du chœur est le chef principal Hovhannes Tchekidjian.

Tout au long de sa riche histoire, le chœur s’est vu décerner le titre d’« Académique » (1969), puis de « Collectif mérité » (1975). En 2012, la chorale a obtenu le statut « National ». Le Chœur académique national d’Arménie a acquis une renommée mondiale en interprétant de nombreuses œuvres célèbres de Komitas et d’autres compositeurs classiques arméniens bien connus. L’une des réalisations de la chorale a été le premier prix du Concours de chorale de l’URSS. L’un des enregistrements du groupe remporte le Grand Prix en 1978 à Paris.

Le chœur a remporté de nombreux prix internationaux et les périodiques étrangers ont toujours souligné le haut niveau professionnel du chœur et de son directeur artistique Hovhannes Tchekidjian et ses réalisations exceptionnelles. Le chœur s’est produit dans de prestigieuses salles de concert à Paris, Londres, Prague, New York, Boston, Détroit, Los Angeles et Moscou. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan