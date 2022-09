Soutenance de thèse à Saint-Etchmiadzine

Le 8 juin, avec la bénédiction de Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le hiéromoine Haroutioun Damadian originaire de Constantinople a soutenu sa thèse intitulée « Vie monastique et vie diocésaine dans la juridiction du Patriarcat de Constantinople ».

Le jury présidé par le Primat du diocèse de Tavush, Mgr Bagrat Galstanyan, était composé de l’archevêque Mikaël Atchabahyan, les évêques Mkrtich Brochyan et Kévork Saroyan.

A l’issue de la soutenance, le père Haroutioun a répondu aux questions des membres du jury et des personnes présentes.

Le jury ayant validé sa (...)