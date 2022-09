Une enseignante tuée, de nombreux blessés par une voiture lancée sur des piétons à Berlin

Le geste inexpliqué d’un chauffeur de 29 ans qui a foncé sur des passants mercredi dans une artère centrale de Berlin a causé la mort d’une enseignante et blessé plusieurs élèves qui se trouvaient en voyage scolaire dans la capitale allemande Le véhicule, une Renault Clio gris métallisé, est venu s’encastrer vers 10h30 (08h30 GMT) dans la vitrine d’une parfumerie, après avoir percuté un groupe de piétons, non loin des lieux où s’était déroulé en 2016 un attentat meurtrier au camion bélier. L’affluence était grande à ce moment de la journée dans ce quartier commercial et touristique situé près du jardin (...)