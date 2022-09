L’Iran pointe du doigt l’Arabie saoudite et la Turquie dans la crise de la tempête de sable

L’Iran a pointé du doigt la responsabilité de l’Arabie saoudite et de la Turquie lors d’une conférence organisée à Téhéran pour aborder des questions telles que la pire série de tempêtes de sable et de poussière (SDS) qui se sont produites dans la région depuis plus d’une décennie et le changement climatique qui en découle.

Selon la presse locale, le chef du département iranien de l’environnement, Ali Salajegheh, a déclaré aux délégués de la conférence que l’Arabie saoudite était la « principale origine des particules de sable et de poussière », tout en soulignant la construction de barrages par la Turquie, qui (...)