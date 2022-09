L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont la possibilité d’avancer dans le processus de normalisation

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont actuellement la possibilité d’avancer dans le processus de normalisation des relations, a déclaré la secrétaire d’État adjointe américaine pour les affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, rapporte TASS.

S’exprimant lors d’un briefing pour les journalistes étrangers, Mme Donfried a déclaré qu’elle pense qu’il y a un espoir d’une opportunité favorable pour l’Azerbaïdjan et l’Arménie d’avancer dans la normalisation des relations et de trouver une solution pacifique au conflit du (...)