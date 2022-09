Les parlementaires de l’opposition empêchés d’assister à une conférence sur les réformes judiciaires

Les parlementaires de l’opposition n’ont pas été autorisés à assister mercredi à une conférence internationale organisée à Erevan par la Cour constitutionnelle d’Arménie et le Conseil de l’Europe. La conférence a réuni des fonctionnaires du gouvernement arménien, des juges de haut rang, des représentants d’organisations non gouvernementales financées par l’Occident ainsi que des diplomates européens et la présidente de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Claire Bazy Malaurie. Ils ont discuté des moyens de réformer le système judiciaire arménien et d’en faire un « garant de la démocratie ». Plusieurs (...)