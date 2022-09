La guerre en Ukraine renforce la monnaie arménienne

À l’image des fluctuations des taux de change en Russie, la monnaie nationalede l’Arménie, le dram, s’est considérablement renforcée pendant la guerre qui se poursuit en Ukraine. Le dram s’est affaibli de plus de 5 % par rapport au dollar américain et à l’euro dans les premières semaines qui ont suivi le début de l’invasion russe en Ukraine. C’était une conséquence évidente des sanctions économiques paralysantes de l’Occident contre la Russie, premier partenaire commercial de l’Arménie et principale source d’envois de fonds. Le rouble russe a perdu environ la moitié de sa valeur nominale fin février et début (...)