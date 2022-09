la livre proche de son plus bas historique après des déclarations d’Erdogan

La livre turque a atteint mercredi des niveaux inédits depuis décembre, se rapprochant de son plus bas historique après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a réclamé une nouvelle baisse des taux d’intérêt. La monnaie turque, en baisse de 2% sur la journée, s’échangeait mercredi après-midi au-delà de 17 livres pour un dollar, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis décembre, quand la monnaie s’était effondrée pour atteindre 18,4 livres pour un dollar. La livre a perdu plus de 22% face au dollar depuis le 1er janvier et 49,7 % sur un an. « La pression continue de monter sur la livre turque (...)