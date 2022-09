Le président vénézuélien Nicolas Maduro a lancé mercredi à Ankara un vibrant appel aux investisseurs turcs en faisant valoir les nombreuses richesses de son pays, dont le pétrole, le gaz et l’or. Affirmant que le Venezuela était sur la voie du redressement après « une avalanche de sanctions » imposées en 2019 par les Etats-Unis et la parenthèse de la pandémie, il a assuré qu’une « nouvelle ère » était en train de s’ouvrir. « Nous sommes en train de découvrir de nouvelles ressources et de nombreuses richesses : j’appelle les investisseurs de Turquie à venir pour les mines, le tourisme, la logistique, le pétrole, (...)