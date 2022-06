Ecosse-Arménie : 2-0. Malgré une pluie continue à Glasgow, l’Arménie n’a pas pris de douche écossaise

Ce soir au Hampden Park de Glasgow, sous une pluie continue, l’Arménie affrontait l’Ecosse pour le 2e match de la Ligue des Nations (Ligue B, Groupe 1). Après l’exploit à Erévan samedi dernier face à l’Irlande où l’Arménie s’était imposée 1-0, nombreux étaient les supporters de l’équipe d’Arménie à attendre un second exploit. Mais à défaut de douche écossaise, l’Arménie a subi le jeu de l’Ecosse pour s’incliner logiquement sur le score de 2-0. Les deux buts étant marqués en première partie de jeu par Anthony Ralston (28e) et Scott McKenna (40e).



L’Arménie relativement solide en défense avec le capitaine Varazdat Haroyan procéda à quelques contre-attaques par Tigran Barseghyan, Khoren Bayramyan et Vahan Bichakhchyan, mais les tirs ne trompèrent pas le gardien écossais. Les joueurs de l’Arménie portaient pour la première fois les nouveaux maillots de la sélection arménienne, un maillot blanc -celui des rencontres à l’extérieur, le maillot de l’Arménie étant rouge à domicile- avec sur le côté trois flammes de couleur rouge, bleu, abricot, ceux du drapeau arménien.

Samedi 11 juin en Pologne, pour son 3e match, l’Arménie affrontera l’Ukraine qui s’est imposée 1-0 face à l’Irlande.

Krikor Amirzayan