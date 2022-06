L’international arménien Gevorg Ghazaryan (34 ans) a quitté Pyunuk Erévan pour Ararat-Armenia Erévan

L’international arménien Gevorg Ghazaryan (34 ans) s’était séparé il y a quelques jours de son club Pyunik Erévan, qui vient de remporter le championnat d’Arménie. Gevorg Ghazaryan a participé avec Pyunik Erévan cette saison à 17 matche, devenant l’auteur de 3 buts et une passe décisive. Le service de presse du club Ararat-Armenia Erévan a annoncé que le joueur était désormais transféré à Ararat-Armenia.

L’attaquant Arménien qui avait démarré sa carrière à Pyunik Erévan a également joué pour le Chakhtar de Karaganda, le Metalurg Donetsk, l’Olympiakos de Pirée et Corfou (Grèce), Maritimo et Chaves (Portugal) et AEL (Chypre).

Krikor Amirzayan