La poste d’Arménie émet un timbre-poste sur le thème de l’ONU : L’avenir que nous voulons

Le 7 juin 2022, un timbre-poste consacré au thème « L’ONU en Arménie : L’avenir que nous voulons » a été mis en circulation. Le timbre-poste imprimé en France chez Cartor en 15 000 exemplaires, d’une valeur nominale de 290 drams, représente des colombes blanches, des drapeaux de différents pays du monde.

Avec des inscriptions en arménien et en anglais « Armenia-UN » et « The future we want » ainsi que le drapeau de l’Arménie.

Krikor Amirzayan