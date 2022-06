Serj Tankian en appelle à l’unité nationale

Serj Tankian vient de livrer un duo en langue arménienne, accompagné d’un piano, avec le célèbre chanteur arménien Sevak Amroyan. La nouvelle chanson s’intitule « Amber » et est un appel à l’unité nationale.

Le chanteur explique : « ’Amber’ a été écrite en 2017 après que j’ai visité l’Arménie avec mes amis Atom & Arsinee Egoyan et Eric Nazarian en tant que membres de la coalition ’Justice For Armenia’ pour servir d’observateurs électoraux pour les élections parlementaires. J’ai été tellement désemparé par le vol sournois des élections avant même d’arriver aux urnes que j’ai écrit cette chanson en réponse. »

Il ajoute : « Les paroles semblent toutefois plus poignantes aujourd’hui, alors que les Arméniens sont divisés politiquement et socialement après l’attaque dévastatrice du Nagorno-Karabagh et de l’Arménie par l’Azerbaïdjan et la Turquie en 2020 et les retombées continues des négociations avec ces deux régimes dictatoriaux. Le message d’ »Amber« est celui de l’unité et de l’harmonie. Ce sont les seules armes véritablement puissantes de la nation arménienne. »