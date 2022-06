Elections législatives

Dans quelques jours, les Français auront à s’exprimer et à choisir leurs députés. C’est un moment de démocratie important car il conditionne les choix d’orientations politiques pour les 5 prochaines années. Ces choix porteront aussi sur les questions relatives à la cause arménienne : défense et droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh, renforcement de la coopération entre l’Arménie et la France dans tous les domaines, sanctions à l’égard des agissements et de la politique arménophobe de l’Azerbaïdjan, lutte contre le négationnisme et l’influence des réseaux extrémistes turcs en France, les sujets relatives à la cause arménienne sont nombreux et nous devrons compter sur des soutiens forts au sein de la nouvelle Assemblée Nationale.

Fidèle à son engagement, le Comité de Défense de la Cause Arménienne entend prendre position à l’occasion de ces élections législatives à l’égard d’un certain nombre de candidats. Cela se traduit d’abord par un refus de soutenir tout candidat venant de l’extrême droite que ce soit de Reconquête ou du Rassemblement National dont nous ne partageons pas les valeurs et qui dans les faits n’ont jamais soutenu les textes législatifs relatifs à la cause arménienne.

La mandature qui s’achève nous amène d’abord à saluer l’action déterminée et constante de certains députés en faveur de la cause arménienne, qui ont fait le choix de ne pas se représenter. Il s’agit de Daniele Cazarian (LREM, Rhône), Florence Provendier (LREM, Haut de Seine), Julien Ravier (LR, Bouches du Rhône) et Guy Tessier (LR, Bouches du Rhône). A contrario, nous constatons avec soulagement, la non investiture d’un certain nombre de députés, qui ont affichés avec conviction et zèle leurs proximités avec les régimes criminels de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. Jean-Jacques Bridey (LREM, Val de Marne), Bernard Brochant (LR, Alpes Maritime), Frédérique Dumas (LREM, Haut de Seine), Laurence Dumont (Soc Calvados), Marc Le Fur (LR Côtes d’Armor), Jacques Marilossian (LREM, Haut de Seine), Pierre-Alain Raphan (LREM, Essonne) et Jean-Luc Reitzer (LR, Haut Rhin) ne manqueront pas à l’Assemblée.

Parmi les députés sortants qui sont à nouveau candidats, le CDCA apporte particulièrement son soutien à des élus qui par leur engagement en faveur de la cause de l’Artsakh et de l’Arménie ont apporté un soutien actif au peuple arménien. Nous entendons poursuivre cette action avec eux dans la nouvelle mandature et appelons les électeurs de leurs circonscriptions à les soutenir. Il s’agit d’Aurore Bergé (Ensemble, Yvelines), Yael Braun Pivet (Ensemble, Yveline), Marine Brenier (Ensemble, Alpes Maritimes), Vincent Bru (Ensemble, Pyrénées-Atlantiques), Emilie Chalas (Ensemble, Isère), Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble, Dordogne), Françoise Dumas (Ensemble, Gard), Nadia Essayan (Ensemble, Cher), Olivier Faure (NUPES, Seine et Marne), Guillaume Kasbarian (Ensemble, Eure et Loir), Sonia Krimi (Ensemble, Manche), Alexandra Louis (ensemble, Bouches du Rhône), Sylvain Maillard (Ensemble, Paris), Sereine Mauborgne (Ensemble, Var), Jean-Michel Mis (Ensemble, Loire), Anne-Laurence Petel (Ensemble, Bouches du Rhône), François Pupponi (Ensemble, Val d’Oise) le président du cercle d’amitié France Artsakh et Isabelle Santiago (NUPES, Val de Marne).

Plus globalement, le CDCA souhaite exprimer sa reconnaissance à l’égard de tous les élus de la République qui ont voté la résolution du 3 décembre 2020, relative à la protection du peuple arménien et des communautés chrétiennes d’Europe et d’Orient qui demandait au gouvernement français de reconnaître l’indépendance de l’Artsakh. Il s’agit là d’un acte dont nous mesurons la portée.

Ce n’est pas le cas pour d’autres élus, candidats à leur succession et qui, à l’occasion de la guerre des 44 jours, des manifestations arménophobes menées sur le territoire français par les loups gris, ou dans la lutte contre le négationnisme mené par la Turquie à l’égard du génocide des Arméniens se sont rangées dans des positions contraire à la cause arménienne qui ne leur font pas honneur. Nous pensons plus particulièrement à Yves Blein (Ensemble, Rhône), mais aussi à Julien Borowczyk (Ensemble, Loire), Anne Genetet (Ensemble, Français de l’étranger), Brahim Hammouche (Ensemble, Moselle), Jérôme Lambert (Non inscrit, Charente Maritime) et Gilles le Gendre (Ensemble, Paris). Nous appelons les électeurs de ces circonscriptions à ne pas les reconduire à l’Assemblée. Le CDCA sera également mobilisé pour que les candidats du PEJ, cadres de la COJEP et faux nez des loups gris en France comme Celil Yilmaz (Ain), Bahri Cesur (Seine Saint Denis), Ozbay Pehlivan (Drome), Mehmet Baktas (Rhône) ou Yacine Ayvali (Rhône) fassent le score le plus bas possible et soient éliminés au soir du premier tour.

S’agissant des circonscriptions où le député sortant ne se représente pas, le CDCA apporte son soutien en tout premier lieu à Sarah Tanzilli dans la 13e circonscription du Rhône (Décines, Meyzieu,…), qui au-delà de son parcours politique personnelle, est une militante de longue date de la cause arménienne et du CDCA et la présidente de la Maison de la Culture arménienne de Décines. Dans la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône, les électeurs auront à trancher au premier tour un dilemme positif entre Sabrina Agresti-Roubache (Ensemble) qui aura comme suppléant Didier Parakian et Thibaud Rosique (NUPES), tous les deux étant des amis sincères de la Cause Arménienne. A Paris, le CDCA apporte son soutien à Astrid Panosyan (Ensemble) dont l’engagement n’est plus à démontrer. Dans les Haut-de-Seine, le CDCA soutient la candidature du nouveau ministre du Budget Gabriel Attal (Ensemble) et dans la Loire, celle d’Emmanuel Mandon (Ensemble), également soutenu par François Rochebloine.

Quel que soient les résultats de ces élections législatives, le Comité de Défense de la Cause Arménienne travaillera, dans la prochaine mandature comme dans les précédentes avec l’ensemble des élus de la République qui le souhaiteront afin de faire avancer l’amitié franco arménienne et les droits à la justice et à la sécurité pour le peuple arménien et avec la même exigence de Justice.