La Banque mondiale prévoit une croissance économique de 3,5 % en Arménie en 2022

La Banque mondiale prévoit une croissance économique de 3,5 % pour l’Arménie en 2022 et de 4,6 % en 2023. Données issues du rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales qui viennent d’être publiées.

Le rapport de juin 2022 de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales, prévoit que l’économie de l’Europe et de l’Asie centrale se contractera d’environ 3 % en 2022, compte tenu des conséquences de la gerre en Ukraine.

Le même rapport de la Banque mondiale prévoit que la croissance économique en Arménie sera de 3,5 % en 2022, 4,6 % en 2023 et 4,9 % en 2024. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan