Écosse-Arménie ce soir en Ligue des Nations, une première historique pour les deux équipes qui se rencontrent pour la première fois

Ce soir (20h45, heure française) au Hampden Park (Écosse) l’Arménie rencontre l’Écosse, match du deuxième tour du 1er groupe (groupe B) de la Ligue des Nations. Rencontre que nous suivrons en direct sur la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie par le net (https://gisher.org/services/armtv.html?tv=h1). Match à suivre également sur le site de la chaîne L’Equipe 21 (matchs en direct).

L’Arménie (92e rang au classement de la FIFA) qui a réalisé un mini-exploit samedi au stade Républicain d’Erévan en s’imposant sur l’Irlande (1-0, but d’Edouard Spertsyan) rencontre pour la première fois de son histoire l’équipe d’Écosse classée 39e au classement de la FIFA. La formation écossaise est donc favorite de ce match. Mais les Arméniens sont en forme ont une très bonne défense organisée autour du solide Varazdat Haroyan et jouent un jeu merveilleux et audacieux dans les contre-attaques avec Tigran Barseghyan, Khoren Bayramyan, Sargis Adamyan, Vahan Bichakhchyan et Edouard Spertsyan. L’Arménie peut donc renverser l’équipe écossaise.

Krikor Amirzayan