Les haltérophiles d’Arménie Varazdat Lalayan (+ 109 kg) en argent et Gor Minasyan en bronze aux Championnats d’Europe à Tirana

Aujourd’hui pour la dernière journée des Championnats d’Europe d’haltérophilie à Tirana (Albanie) les deux représentants de l’Arménie engagés dans les compétitions des +109 kg ont remporté la médaille d’argent et la médaille de bronze. Varazadat Lalayan est devenu vice-champion d’Europe avec 451 kg soulevés au total des deux mouvements (211 kg à l’arraché et 240 kg à l’épaulé-jeté).

L’autre représentant de l’Arménie engagé dans ces compétitions des +109 kg, Gor Minazyan a gagné la médaille de bronze avec un total de 446 kg (210 kg à l’arraché et 236 kg à l’épaulé-jeté). Les deux Arméniens ont été précédés sur la plus haute marche du podium par le Géorgien Lasha Takakhadze qui est devenu avec un total soulevé de 462 kg champion d’Europe pour la 6e année consécutive. L’Arménie a obtenu deux titres de champion d’Europe, trois titres de vice-champion d’Europe et quatre médailles de bronze.

Krikor Amirzayan