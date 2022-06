Discuter avec le diable ? par Ara Toranian

La transparence n’a jamais vraiment fait partie des points forts de la diplomatie arménienne. Et encore moins dans le domaine de ses relations avec la Turquie. Que veut Erevan ? Quelles sont ses dispositions envers l’État génocidaire ? Rien n’est clair. Si ce n’est que depuis Lévon Ter Petrossian jusqu’à Nikol Pachinian, en passant par Kotcharian ou Sarkissian, tous les chefs de l’exécutif arménien ont affecté à un moment ou à un autre d’afficher un visage conciliant envers ce puissant et dangereux voisin. On se souvient des sorties du premier président de l’Arménie indépendante qui proclamait haut et fort (...)