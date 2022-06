Le prix de l’essence a augmenté de 18,4 % en Arménie

Les prix de l’essence et du diesel en Arménie ont augmenté respectivement de 18,4 % et 48,7 % en mai 2022 par rapport à mai 2021, selon le Comité national des statistiques (NSC).

Le prix de l’essence a diminué de 0,4 % en mai 2022 par rapport à avril 2022, tandis que le prix du diesel a augmenté de 10,8 %. Par rapport à décembre 2021, les prix de l’essence et du carburant diesel ont augmenté de 0,5 % et de 30,5 %, respectivement.

Dans l’ensemble, selon les données statistiques, les prix des produits non alimentaires ont augmenté de 6,8% en mai 2022 par rapport à mai de l’année dernière et de 0,6% par rapport à avril de cette année.

Avec ARKA