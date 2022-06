Le ministre arménien des Affaires étrangères a reçu le représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

Le 3 juin, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a reçu le représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.

Ararat Mirzoyan a présenté la position de l’Arménie sur l’établissement de la paix et de la stabilité régionales et le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh et, dans ce contexte, a réaffirmé l’importance de la reprise des travaux de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE.

Les parties ont discuté du processus de mise en œuvre des accords conclus à la suite des réunions de Bruxelles. Le ministre Mirzoyan a souligné l’inadmissibilité d’interprétations arbitraires et fausses des accords, a insisté sur la nécessité de mesures rhétoriques et pratiques visant à assurer une atmosphère constructive.

Les interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur les travaux de la Commission de démarcation et de sécurité des frontières, ainsi que sur les questions de déblocage des communications économiques et de transport régionales.

Dans le contexte de l’établissement de la sécurité et de la stabilité dans le Caucase du Sud, le ministre Mirzoyan a jugé inacceptables les récentes déclarations destructrices, agressives et belliqueuses du président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, ainsi que la violation flagrante du cessez-le-feu par les forces armées azerbaïdjanaises dans la direction sud-est de la frontière arménienne le 28 mai.