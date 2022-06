Les troupes turques bloquent des routes dans le nord de la Syrie

Une autoroute clé dans le nord de la Syrie est bloquée par les troupes turques.

Il y a quelques heures, les troupes turques ont bloqué une importante autoroute dans le nord de la Syrie. Selon les données que les journalistes d’Avia.pro ont réussi à découvrir, l’autoroute M4 est désormais partiellement sous le contrôle des troupes turques - des véhicules blindés et des barrages routiers ont été installé, ce qui ne permet pas aux véhicules civils d’utiliser l’autoroute pour se déplacer dans l’ensemble de la région.

Initialement, les points de contrôle étaient déployés exclusivement dans le nord, mais plus tard, un autre des points de contrôle est apparu dans le sud de la province syrienne d’Idlib, ce qui a conduit à la main mise presque complète sur cette autoroute stratégiquement importante par l’armée turque.

Dans l’image présentée, on peut voir un poste de contrôle déployé par les troupes turques sur l’autoroute M4 au sud de la province syrienne d’Idlib. Comme on peut le voir, en plus de la mise en place d’un point de contrôle, se trouvent également des véhicules blindés turcs.