Le Premier ministre assiste à la cérémonie d’ouverture de la nouvelle route Argavand-Shirak

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle route Argavand-Shirak à Erevan. Le vice-premier ministre Hambardzum Matevosyan, le maire d’Erevan Hrachya Sargsyan, le vice-président de la Banque asiatique de développement Shixin Chen et d’autres responsables ont également assisté à l’événement.

Un contrat de 26 millions USD a été signé le 16 juillet 2019 entre la municipalité d’Erevan et la société « Lantina Engineering Construction » (Espagne) pour la construction du tronçon routier. Les travaux ont commencé le 6 septembre 2019.



La route Argavand-Shirak fait partie du périphérique ouest d’Erevan, elle relie également les districts administratifs de Malatia-Sebastia et Shengavit d’Erevan.

La longueur totale de la route est de 2,7 km, et la largeur moyenne est de 26 m. Le tronçon routier comprend également un pont métallique de 252 mètres de long et 28 mètres de large sur la rivière Hrazdan, ainsi qu’un passage à niveau au croisement des rues Isakov-Babajanyan.



Une circulation à mouvement circulaire a été introduite à l’intersection avec la rue Shirak. Tous les conduits existants dans la zone d’impact de la route ont été déplacés, des tuyaux de communication souterrains ont été installés sous les trottoirs. Les systèmes d’éclairage extérieur sont équipés de luminaires LED à économie d’énergie.



Dans le cadre de la construction du tronçon routier Argavand-Shirak, des compensations ont été accordées à 26 ménages, dont le montant s’élève à environ 265 millions AMD.