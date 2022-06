Erevan souhaite des efforts de paix conjoints entre les Etats-Unis, la Russie et la France.

Les dirigeants arméniens ont appelé vendredi à la reprise des activités conjointes des médiateurs américains, russes et français qui codirigent le groupe de Minsk de l’OSCE sur le Haut-Karabakh.

Depuis des décennies, les États-Unis, la Russie et la France tentent conjointement de négocier un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Selon des responsables russes, Washington et Paris ont cessé de coopérer avec Moscou dans le cadre du groupe de Minsk après l’invasion russe de l’Ukraine. Les responsables américains et français ne l’ont pas démenti.

Lors d’un appel téléphonique mercredi, le Premier ministre Nikol Pashinian aurait discuté avec le président russe Vladimir Poutine de la possibilité de relancer les travaux du groupe de Minsk de l’OSCE.

M. Pashinian a également évoqué la question avec Toivo Klaar, l’envoyé spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud, lors d’une réunion qui s’est tenue à Erevan vendredi.

« Dans le contexte de la paix régionale et de la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh, Nikol Pashinian a souligné l’importance des activités de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE », a déclaré le service de presse du gouvernement arménien dans un communiqué sur la réunion.

Lors d’une réunion séparée avec M. Klaar, le ministre des affaires étrangères Ararat Mirzoyan a également « réaffirmé l’importance de restaurer le travail de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE », selon le ministère arménien des affaires étrangères.

Plus tôt dans la journée, un fonctionnaire de l’UE a déclaré au service arménien de RFE/RL que le Groupe de Minsk « n’est plus valable ». Le fonctionnaire a également affirmé que c’est l’UE, plutôt que la Russie, qui joue désormais le rôle central dans le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le chef de l’organe décisionnel suprême de l’UE, Charles Michel, a accueilli trois réunions en tête-à-tête entre M. Pashinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev depuis décembre. Lors de sa rencontre avec M. Klaar, M. Pashinian a salué les « efforts de M. Michel en faveur de la stabilité régionale ».

Contrairement à Bakou, les gouvernements arméniens successifs ont considéré le groupe de Minsk comme la principale plate-forme internationale pour un règlement du conflit du Karabakh et ont salué le travail de ses trois coprésidents. Les opposants politiques intérieurs de M. Pashinian l’accusent aujourd’hui d’avoir aidé Bakou à tuer ce format en acceptant l’implication directe de l’UE dans le processus de paix.