Erevan, Moscou et Bakou ont rapproché leurs positions sur les questions de circulation en toute sécurité

La 10e réunion du Groupe de travail trilatéral s’est tenue à Moscou le 3 juin, sous la coprésidence du vice-Premier ministre azerbaïdjanais Shahin Mustafayev, du vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan et du vice-Premier ministre russe Alexei Overchuk, selon le site internet de le gouvernement russe.

Les parties ont discuté et rapproché leurs positions sur les questions de contrôle des frontières, des douanes et d’autres types de contrôle, ainsi que sur le passage en toute sécurité des citoyens, des véhicules et des marchandises sur les routes et les voies ferrées à travers les territoires de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.

Également au cours de la réunion, un échange de vues a eu lieu sur les itinéraires possibles pour le passage de l’autoroute, qui assure les liaisons de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan à travers le territoire de la République d’Arménie.

Les parties continueront à travailler à la mise en œuvre des accords entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie concernant le déblocage des liaisons de transport dans la région.

Le groupe de travail, formé sous la coprésidence des vice-premiers ministres d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie, s’est réuni pour la dernière fois en décembre 2021.