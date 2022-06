Serge Perottino honoré par ses amis

En ce joli mois de mai, au cœur du charmant village provençal de Saint Savournin, une poignée d’amis s’était réunis autour de la table du restaurant arméno-libanais « AZAD », afin d’honorer Serge Perottino, maire de Cadolive, président du Territoire des Pays d’Aubagne et de l’Etoile et conseiller régional auprès du président Renaud Muselier.

Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle Esther et Ardach avaient mis tout leur talent culinaire pour accueillir avec gourmandise leurs hôtes, fidèles amis de l’Arménie et de l’Artsakh.

Pour célébrer l’événement, Rémy Macengo, maire de Saint Savournin, Véronique Miquelly, maire d’Auriol, Richard Mallié, maire de Bouc Bel Air accompagné de son épouse, Gilbert Campillo, Adjoint au maire de Cadolive et Gilbert Derderian , président de l’Eglise Apostolique Arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont, accompagné de son épouse, étaient présents autour de leur ami Serge Perottino.

Homme de terrain, cet élu est depuis une vingtaine d’années un acteur majeur d’actions humanitaires aussi discrètes qu’efficaces. Son attachement à l’Arménie a débuté avec l’Association « Aïda pour l’Armenie » et le financement aux côtés de Patrick Devedjian de l’hôpital pour enfants de Stepanakert, capitale de l’Artsakh.

Cette coopération se poursuit aujourd’hui grâce la Fondation Charles Aznavour à Erevan.

La Fondation a pour double objectif de préserver et faire perdurer la mémoire de Charles Aznavour à partir de nouvelles vocations et d’aider par ailleurs les familles meurtries par la guerre de 2020 en Artsakh face à la coalition Turco-Azeris.

C’est avec émotion que Serge Perottino entouré de ses amis et soutiens politiques, s’est vu remettre par le chef Ardach, un fabuleux coffret de Brandy de 25 ans d’âge. Ce précieux élixir a été élaboré à partir de trois millésimes historiques qui ont marqués la carrière du grand Charles, 1956, 1960 et 1981.

Gageons que dans les semaines qui viennent, Serge Perottino puisse transmettre son expérience d’élu de terrain au profit de la représentation Nationale. Viscéralement attaché à ses racines, fils de mineur, il est depuis longtemps engagé auprès de la communauté arménienne de sa circonscription. Homme d’actions, fidèles à ses valeurs, il aura la volonté et le courage de soutenir les chrétiens d’Orient et de revendiquer la reconnaissance de l’Artsakh ainsi que les droits à la sécurité des arméniens qui vivent sur leurs terres ancestrales.

Texte et photos : K.T