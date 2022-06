L’Arménie s’impose 1-0 face à l’Irlande à Erévan en Ligue des Nations

Pour le premier match de la Ligue des Nation (groupe 1, Ligue B) au stade Républicain d’Erévan, l’équipe nationale d’Arménie recevait l’Irlande. Les Irlandais qui s’étaient imposés par deux fois face à l’Arménie étaient largement favoris de ce match Arménie-Irlande. Mais l’Arménie -avec notamment l’arrière Varazdat Haroyan exceptionnel- contenait les attaques irlandaises. Après un 0-0 à la mi-temps, l’Arménie allait même marquer vers l’heure de jeu par Tigran Barseghyan, un superbe but…refusé pour hors-jeu d’un autre joueur Arménien. Mais l’Arménie contenant les attaques des Irlandais allait procéder par des contre-attaques dangereuses. Au cours de l’une de ces dernières, le jeune Edouard Spertsyan d’un puissant tir d’une vingtaine de mètres des cages irlandaises à la 74e donner l’avantage à l’Arménie. L’Arménie qui menait 1-0 face à l’Irlande, était soutenue par les milliers de supporters Arméniens criant « Hayastan ! Hayastan ! ».



Et l’Arménie conserva cet avantage jusqu’au coup de sifflet finale, créant ainsi une très bonne surprise pour le football arménien et les millions de fans en Arménie et en diaspora. Dans quatre jours, le 8 juin, l’Arménie se déplacera en Écosse pour son deuxième match. Avant l’Ukraine le 11 juin.

Krikor Amirzayan