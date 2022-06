Le « Dictionnaire Biographique, Arméniens d’hier et d’aujourd’hui », de Ara Krikorian et Hraïr Heratchian, 676 pages, est un ouvrage d’exception préfacé par l’historien Vincent Duclert. Il comporte pas moins de 3200 biographies de personnalités arméniennes de tous horizons confondus.

L’auteur Ara Krikorian dédicacera l’ouvrage le samedi 11 juin 2022 à 15 heures dans la salle paroissiale de la cathédrale Sainte-Croix de Paris au 13 rue du Perche 75003 Paris.

Au programme

Allocution d’ouverture par Mons. Joseph KÉLÉKIAN

Présentation du livre par Pierre-Yves LE PRIOL, journaliste, ancien secrétaire général du quotidien La Croix

Partie artistique :

* Arnaud KHATCHERIAN, baryton-basse, accompagné au piano par Fred MANOUKIAN et au doudouk par Rostom KHACHIKIAN

* Iris TOROSSIAN, harpe

* YERSO, chant populaire

* Varduhi YÉRITSYAN, piano accompagnée par un jeune violoniste d’Arménie

* Anna KASYAN, artiste lyrique

Allocution de clôture par Mgr Élie YÉGHIAYAN, Évêque de l’Éparchie

« Dictionnaire Biographique, Arméniens d’hier et d’aujourd’hui » se présente comme un outil essentiel de la vie arménienne à travers ses figures de résistance à l’anéantissement, de combat politique, de courage militaire, de réussite économique, d’expériences remarquables d’intégration et de filiation. Chacune des monographies, illustrées ou non, donne à voir des existences passionnantes, des parcours de vie dans les petites Arménies. La vie universelle des Arméniens se déploie dans ce livre ouvert qui ne se referme jamais. En leur donnant toute leur place dans la défense et l’illustration de l’arménité, cet ouvrage est aussi un appel à la création et à l’engagement.

Vente et dédicace du livre - Cocktail

M° Rambuteau, Filles du Calvaire - Bus 75, 29

Entrée libre.

Achat, voir lien plus bas