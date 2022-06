Revue de la presse arménienne du 28 au 31 mai 2022

Incidents sécuritaires/ Le ministère de la Défense arménien a indiqué le 28 mai que des unités des forces armées azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu sur des positions arméniennes dans la partie sud-est de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, à la suite de laquelle un soldat arménien a été mortellement blessé. Le ministère des Affaires étrangères de la RA a condamné la « violation du cessez-le-feu » par l’Azerbaïdjan déclarant : « Les provocations et incidents similaires commis le 28 mai et, auparavant, les violations régulières du cessez-le-feu justifient une fois de plus la nécessité d’un retrait miroir des troupes de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le déploiement d’une mission d’observation dans la zone frontalière, question soulevée à plusieurs reprises par la partie arménienne.

Compte tenu du fait que la Commission sur la délimitation et la sécurité de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a déjà commencé ses travaux, cet incident devrait être examiné et évalué par la commission… »

Dans une autre déclaration le ministère de la Défense de la RA a réfuté les informations diffusées par le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan selon lesquelles le 30 mai, les unités des forces armées de la RA avaient tiré sur les positions militaires azerbaïdjanaises situées dans la partie orientale de la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Concernant le Haut-Karabagh, le 31 mai le ministère russe de la Défense a déclaré que le contingent russe de maintien de la paix continuait de remplir ses missions au Haut-Karabakh et qu’aucune violation n’avait été enregistrée dans la zone de responsabilité du contingent russe de maintien de la paix.

Réactions arméniennes sur la déclaration[1] du Président azerbaïdjanais Aliyev/ Le ministère des Affaires étrangères de la RA a condamné le discours Président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev en indiquant que « ces déclarations démontraient une fois de plus l’approche non constructive, l’interprétation arbitraire et erronée des accords et la poursuite de la politique agressive et belliciste de la partie azerbaïdjanaise… ».

Dans une interview avec l’agence de presse Armenpress le ministre des Affaires étrangères de la RA Ararat Mirzoïan a commenté les déclarations d’Aliyev sur-mentionnées. Concernant la « dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE » le ministre Mirzoïan a indiqué « …Le Groupe de Minsk de l’OSCE n’a pas été créé par l’Azerbaïdjan, mais par la communauté internationale, par conséquent, l’Azerbaïdjan ne peut pas le dissoudre ni considérer sa mission comme terminée. La même communauté internationale déclare aujourd’hui que le Groupe de Minsk de l’OSCE existe et, comme je l’ai mentionné, elle déclare qu’il y a un conflit du Haut-Karabakh qui doit être résolu… ». Concernant « un corridor passant par Meghri et reliant l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan » le ministre arménien a notamment déclaré : « Nous avons affirmé à plusieurs reprises la position de l’Arménie. L’existence de tout corridor à l’intérieur du territoire de l’Arménie est exclue. Cela ne se discute même pas. Nos discussions portent exclusivement sur l’ouverture et le déblocage des routes, des transports et des communications économiques… ».

« Le ministre d’État du Haut-Karabakh » Artak Beglarian a déclaré que le processus et les résultats de la délimitation et de la démarcation des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne devraient pas affecter le statut actuel et futur du Haut-Karabakh.

Déclaration du porte-parole du président du Conseil européen, Charles Michel, concernant l’Arménie et l’Azerbaïdjan – 31 mai 2022 / Dans une déclaration faite le 31 mai le président Michel a indiqué « La connectivité a fait l’objet de discussions spécifiques à Bruxelles le 22 mai afin d’accroître les possibilités de débloquer la région. Dans ce contexte, les deux parties ont confirmé l’absence de revendications extraterritoriales en ce qui concerne les futures infrastructures de transport. Toute supposition contraire est regrettable ».

Manifestations en Arménie/ Les groupes de manifestants continuent les actions dites de désobéissance civile exigeant la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Des affrontements entre la Police et les manifestants ont eu lieu notamment le 30 mai. Selon Armenpress le même jour plus de 111 manifestants ont été arrêtés lors des manifestations anti-gouvernementales devant le bâtiment du gouvernement, qui était bloqué par les manifestants qui cherchaient à y entrerpour « rencontrer » les membres du Cabinet et « demander » leur position sur le projet de résolution. La défenseuse des droits de l’homme de la RA Christiné Grigorian a fait une déclaration en indiquant que le 30 mai « dans un certain nombre de cas, la force physique avait été utilisée par les policiers lors de l’arrestation de personnes était manifestement disproportionnée et non conditionnée par la nécessité de détenir une personne ». L’ONG de l’Union des Citoyens informés a compté 5850 personnes à 18h56 le 28 mai à la place de la France.

Fête de la République d’Arménie le 28 mai/ Le 28 mai l’Arménie a fêté le jour de la proclamation de la première République en 1918. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré : « Nous célébrons aujourd’hui, l’un des événements les plus importants de notre histoire : la proclamation de la première République. Pourquoi ce jour est-il si important pour nous ? Pour trois raisons. D’abord, parce que nous avons établi notre statut d’État après une interruption de plus de 500 ans. La deuxième raison est que, pour la première fois, nous avons eu une République, c’est-à-dire un système de gouvernement où le pouvoir se forme par un scrutin populaire. La troisième raison est que nous avons pu établir une République, un État qui est la plus haute Institution d’organisation de chaque nation, dans un moment de désespoir, alors que la roue mortelle du génocide des Arméniens continuait de tourner…Aujourd’hui, notre pays est confronté à des défis similaires, et nous avons besoin d’une flexibilité d’esprit exceptionnelle, d’une volonté de fer pour surmonter ces défis… ».

À l’occasion de la Journée de la République, le Premier ministre Nikol Pashinyan, accompagné du Président Vahagn Khachatourian, du Président de l’Assemblée nationale Alain Simonyan, les hauts dirigeants arméniens et les chefs des missions diplomatiques étrangères accréditées en Arménie, a visité le Mémorial de la bataille héroïque de Sardarapat.

Vols directs de la compagnie aérienne FlyOne Armenia/ Le 30 mai la compagnie aérienne FlyOne Armenia a annoncé qu’elle reprenait ses vols directs réguliers Erevan - Lyon - Erevan, Erevan - Paris - Erevan à partir du 17 juin 2022.

Visite du Président de la RA en Géorgie/ Le 30 mai le Président de la République d’Arménie Vahagn Khatchatourian s’est rendu en Géorgie pour une visite officielle dans le cadre de laquelle il a eu un entretien avec le Président de la Géorgie. Après cet entretien les deux présidents ont fait une déclaration à la presse. Le Président Khatchatourian a notamment déclaré : « Aujourd’hui, Madame la Présidente Zourabichvili et moi-même avons eu des discussions assez substantielles, qui concernent la coopération bilatérale dans plusieurs domaines : transport, communications, technologies de l’information, questions humanitaires, etc. En particulier, nous avons discuté des questions liées aux programmes d’infrastructure, qui visent à assurer la participation nécessaire aux projets internationaux de transport et de communication, tels que les corridors de transport internationaux du Golfe Persique et de la Mer Noire…Bien entendu, outre l’agenda bilatéral, Mme Zourabichvili et moi-même avons également abordé la sécurité et les questions d’importance politique et régionale. Je tiens à souligner que la compréhension mutuelle dans ces domaines est due à la compréhension de la ferme amitié arméno-géorgienne… ».

Le Président de la RA a eu des entretiens avec le Premier ministre de la Géorgie Irakli Garibachvili et le Président de la l’AN géorgien Shalva Papuashvili.

Visite d’Anne Hidalgo en Arménie/ Le 27 mai la maire de Paris Anne Hidalgo s’est rendue en Arménie. Le même jour Mme Hidalgo a eu un entretien avec le « Président du Haut-Karabakh » Arayik Harutyunian dans la région de Syunik en Arménie. Lors de l’entretien avec son homologue de Paris le maire d’Erevan a notamment déclaré : « …Dans le cadre de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), nous avons fait certains progrès et dans un avenir proche, nous prévoyons de mettre en œuvre de nouveaux programmes. Je tiens à exprimer notregratitude particulière pour le soutien apporté pendant la guerre de 2020. Nous attachons une grande importance à l’organisation des assisesde la coopération décentralisée, et je vais participer à celles qui se tiendront à Lyon en juin ». Mme Hidalgo a indiqué : « …De nombreux programmes ont déjà été mis en œuvre : en s’inspirant du modèle d’Erevan, nous avons réussi à ouvrir le centre « TUMO » à Paris. Aujourd’hui, nous avons l’intention d’élargir notre coopération notamment dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et la participation d’Erevan dans cette direction sera complète… ».

Interview du ministre arménien des Affaires étrangères au média indien / Dans une interview avec le média indien « WION » le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan a notamment déclaré : « La situation dans notre région reste volatile et tendue. Les répliques de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en 2020 affectent toujours l’Arménie et toute la région. Bien que les hostilités à grande échelle aient été stoppées après le cessez-le-feu négocié par la Russie et la déclaration trilatérale des dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan du 9 novembre 2020, de nombreuses questions ne sont toujours pas résolues ».

Discours du Premier ministre Nikol Pachinian lors de la discussion du rapport « Sur l’exécution du budget d’État de la République d’Arménie pour 2021 » / Le 31 mai le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a prononcé un discours lors de la discussion du rapport « Sur l’exécution du budget d’État de la République d’Arménie pour 2021 » dans les commissions permanentes de l’AN. Le Premier ministre a notamment déclaré : « …La croissance économique en 2021 a été plus importante que ce qui avait été prévu. Nous avons eu une croissance économique de plus de 5 %, 5,3 %. Je voudrais vous rappeler que la prévision initiale était de 3,1 %. Je voudrais vous rappeler l’environnement dans lequel nous étions en 2021, à cet égard il est plus important de souligner que nous avons dépassé nos prévisions s’agissant des recettes de 147 milliards AMD…Je veux comparer l’indice avec 2017. Le remboursement de la TVA en 2017 s’est élevé à 60 milliards AMD, et, par rapport à 2017, nous avons augmenté le remboursement de la TVA de 140%... ». Concernant les programmes mis en œuvre au Haut-Karabakh en 2021 Pachinian a indiqué « …Vous savez qu’après novembre 2020, nous avons mis en œuvre des programmes d’une valeur de 136 milliards de Drams en Artsakh, 120 milliards d’AMD ont été alloués aux programmes en Artsakh en 2021. Une partie de cet argent a été dépensée directement, une autre partie a été dépensée par l’intermédiaire du gouvernement de l’Artsakh… ».

Confiscation des biens de Seyran Ohanian/ Le département de la confiscation des biens acquis illégalement du parquet général cherche à confisquer les avoirs détenus par l’ancien ministre de la Défense, député de l’opposition Seyran Ohanyan. M. Ohanian a nié avoir jamais possédé les biens mentionnés par l’accusation.

Participation de l’Arménie à l’ESCAP/ La délégation arménienne a participé à la 78e session de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie-Pacifique (ESCAP) qui s’est tenue à Bangkok du 23 au 27 mai.

Tremblement de terre en Arménie/ Le 29 mai le ministère des Situations d’urgence de la RA a rapporté qu’un tremblement de terre de magnitude 3,5 avait été enregistré à 3 km au sud-est du village de Shorzha dans la province arménienne de Gegharkunik.

Rédaction : Taisya Hovhannisyan