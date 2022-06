La municipalité d’Erevan va engager des opérateurs privés pour gérer le système de transport public

La municipalité d’Erevan prévoit d’engager des opérateurs privés pour gérer le système de transport public de la ville, a déclaré le maire Hrachya Sargsyan au parlement vendredi.

« En ce moment, avec le ministère de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, nous préparons des projets d’amendements à la loi sur les transports afin de pouvoir attirer des opérateurs privés dans l’organisation des transports publics d’Erevan », a-t-il déclaré lors d’une réunion conjointe des commissions parlementaires permanentes.

Sargsyan a précisé que selon les amendements proposés, la municipalité paiera les opérateurs privés pour chaque kilomètre afin qu’ils n’aient pas à penser à obtenir de l’argent des citoyens.

« Nous travaillons à résoudre les problèmes de transport public étape par étape. Je demande à mes concitoyens d’attendre un peu jusqu’à ce que les problèmes soient enfin résolus », a-t-il déclaré.

Sargsyan a rappelé que l’année dernière, la municipalité a acheté 211 nouveaux bus, et le mois dernier, un accord a été conclu pour acheter 87 bus supplémentaires de 12 mètres.

« La semaine prochaine, nous prévoyons d’annoncer un appel d’offres pour l’achat de 150 nouveaux bus. Nous espérons les recevoir d’ici la fin décembre », a-t-il déclaré.

M. Sargsyan a également déclaré qu’un appel d’offres pour le développement et la mise en place d’un système de paiement unique et équitable avait été annoncé précédemment, mais que le contrat posait des problèmes.

Selon lui, le problème sera résolu d’ici une semaine et un système pilote de paiement des billets sans espèces sera introduit sur l’une des lignes de la capitale.

Avec ARKA