La ministre canadienne des Affaires étrangères reçoit le rapport de l’envoyé spécial Dion sur les moyens de soutenir la démocratie arménienne

Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, a annoncé aujourd’hui que l’honorable Stéphane Dion, ambassadeur en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne et de l’Europe, a remis son rapport sur l’accroissement du soutien canadien à la démocratie arménienne. L’Envoyé spécial Dion a produit ce rapport à la suite d’une mission d’enquête en Arménie du 24 février au 2 mars 2022.

Le Canada et l’Arménie sont des partenaires de longue date et sont tous deux déterminés à faire progresser la démocratie. Dans ce contexte, les recommandations d’Envoyé spécial Dion sont axées sur l’accroissement des partenariats entre le Canada et l’Arménie en

- établissant des consultations régulières,

- renforçant les institutions démocratiques de l’Arménie,

- soutenant les ONG arméniennes,

- accroître l’engagement de l’Arménie auprès des institutions multilatérales,

- en augmentant l’engagement du Canada auprès de la dynamique diaspora arménienne et ;

- promouvoir une croissance économique inclusive.

L’envoyé spécial Dion a évalué les meilleurs moyens pour le Canada de soutenir les Arméniens dans leurs efforts pour améliorer leur démocratie. Il a mené des consultations auprès d’un large éventail d’intervenants en Arménie, notamment des hauts fonctionnaires du gouvernement arménien, du Canada, de l’Europe et des États-Unis, ainsi qu’auprès de représentants de groupes de la société civile, d’organisations internationales, de milieux d’affaires et des médias.

L’envoyé spécial Dion a conclu qu’il est tout à fait possible pour le Canada d’avoir une influence positive et significative sur l’avancement de la démocratie en Arménie grâce à une stratégie réaliste et bien ciblée qui se concentre sur un soutien administratif accru à l’Assemblée nationale d’Arménie et une présence canadienne permanente en Arménie.

Le ministre Joly a remercié l’envoyé spécial Dion pour son travail critique, notamment pour les recommandations formulées dans son rapport. Le Canada est résolu dans son soutien à la démocratie arménienne.

« Le Canada est fier d’accompagner l’Arménie dans la réalisation de ses ambitions démocratiques. Le rapport de l’Envoyé spécial Dion énonce les mesures concrètes qui seront essentielles pour soutenir les Arméniens dans l’amélioration de leur démocratie et de leur qualité de vie », a déclaré Mélanie Joly.

Avec la Radio Publique d’Arménie