Le Premier ministre a reçu le Représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, Toivo Klaar.

Le Premier ministre a souligné l’importance du partenariat Arménie-UE et a apprécié les efforts du Président du Conseil européen, Charles Michel, visant à atteindre la stabilité régionale. Dans le contexte de la paix régionale et du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh, Nikol Pashinyan a souligné l’importance des activités de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE.

Toivo Claar a indiqué que l’UE attache de l’importance à l’approfondissement de la coopération avec l’Arménie et soutient le dialogue régional.

Les interlocuteurs ont procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre des accords conclus lors des réunions à Bruxelles. Ils ont évoqué les travaux de la Commission de délimitation des frontières et de sécurité et le déblocage des infrastructures régionales.