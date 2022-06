La session parlementaire extraordinaire initiée par les forces d’opposition n’a pas eu lieu

Le quorum n’était pas encore atteint à 20h00 pour commencer la session extraordinaire de l’Assemblée nationale convoquée à l’initiative des députés de l’opposition.

Le Président de l’Assemblée nationale Alen Simonyan a argué que 4 heures s’étaient écoulées, mais qu’en raison de l’absence de tout député dans la salle, y compris les députés de l’opposition « nous pouvons affirmer que la session n’a pas eu lieu », a déclaré Simonyan.

33 députés s’étaient inscrits pour la séance prévue à 16h00. Les députés de la faction « Contrat civil » ne sont pas venus à la séance. Le Président de l’Assemblée nationale Alen Simonyan, qui a présidé la séance, a déclaré que l’enregistrement se poursuivra jusqu’à ce que le nombre nécessaire de députés soit atteint, mais pas plus de 4 heures. Une question était à l’ordre du jour de la séance - le projet de déclaration sur les relations arméno-azerbaïdjanaises et arméno-turques soumis par les factions d’opposition « Armenia » et « J’ai de l’honneur ».

La séance n’ayant pas commencé faute de quorum, les membres du mouvement « Résistance » se sont dirigés vers le gouvernement, puis vers la Maison du gouvernement n° 1. Ces manifestations se sont soldé par des heurts avec la police.

Avec Armenpress