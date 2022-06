Des dizaines de blessés dans des affrontements entre la police et des manifestants en Arménie

La police a tiré des grenades assourdissantes et procédé à de nombreuses arrestations vendredi en fin de journée lors de nouveaux affrontements avec des partisans de l’opposition qui continuaient à manifester à Erevan pour demander la démission du Premier ministre Nikol Pashinian.

Les violences, imputées par les dirigeants de l’opposition aux forces de sécurité, ont également fait des dizaines de blessés. Au moins 42 manifestants et policiers ont reçu une aide médicale dans les hôpitaux, selon le ministère arménien de la Santé.

Les affrontements ont éclaté alors que des milliers de manifestants défilaient dans le centre-ville après que les principales forces d’opposition du pays ont échoué à faire adopter par le Parlement arménien une résolution rejetant tout accord de paix qui rétablirait le contrôle de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh.

Le projet de résolution exigeait également que le gouvernement de M. Pashinian s’abstienne de toute concession territoriale à l’Azerbaïdjan à la suite d’un projet de démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Il a déclaré que le processus de démarcation devait également être lié à la libération de tous les prisonniers arméniens restés en Azerbaïdjan et au retrait des troupes azerbaïdjanaises des zones frontalières arméniennes occupées l’année dernière.

Les législateurs représentant le parti au pouvoir, le Contrat civil, ont boycotté une session parlementaire d’urgence sur la résolution et ont ainsi empêché l’Assemblée nationale de réunir le quorum. Ils ont à nouveau accusé l’opposition d’exploiter le conflit du Karabakh à des fins politiques.

Les dirigeants de l’opposition ont condamné le boycott, affirmant que cela prouve leurs affirmations selon lesquelles Pashinian a l’intention d’aider l’Azerbaïdjan à reprendre le contrôle total du Karabakh.

« Par conséquent, si nous ne voulons pas que l’Artsakh (Karabakh) finisse sous la domination azerbaïdjanaise, nous devons évincer ces autorités », a déclaré l’un d’entre eux, Armen Rustamian, aux journalistes dans le bâtiment du Parlement gardé par un nombre inhabituellement élevé de policiers et d’autres personnels de sécurité.

Peu après le boycott, Rustamian et d’autres figures de l’opposition ont conduit une foule de partisans au bureau du premier ministre à Erevan. Les manifestants ont bloqué toutes les entrées du bâtiment pendant environ deux heures avant de se diriger vers la résidence officielle de Pashinian.

Ils ont été confrontés à des centaines de policiers anti-émeute déployés à une intersection de rues à l’extérieur de la résidence. Les violents affrontements ont éclaté après que les dirigeants de l’opposition et leurs partisans n’ont pas été autorisés à se rendre au Parlement, situé à proximité.

Les forces de sécurité ont utilisé des grenades incapacitantes lorsque des manifestants en colère ont tenté de franchir le cordon de police. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés à la suite de cet incident.

La police n’a pas immédiatement donné le nombre total d’arrestations. Des législateurs de l’opposition ont déclaré au service arménien de RFE/RL qu’un de leurs collègues, Artur Sargsian, figurait parmi les détenus.

Les hauts responsables de la police présents sur les lieux ont défendu l’usage de la force. Ils ont déclaré que certains manifestants avaient jeté des pierres sur les policiers.

Ishkhan Saghatelian, le principal orateur des rassemblements de l’opposition qui durent depuis plus d’un mois, a rendu les forces de sécurité responsables de la violence lorsqu’il s’est adressé, plus tard dans la soirée, aux partisans qui s’étaient rassemblés sur la place de France, où l’opposition avait installé un camp de tentes le 1er mai. Il a exhorté les manifestants à passer la nuit sur la place.

« Aujourd’hui, Nikol a une fois de plus déclaré la guerre à son propre peuple », a accusé Saghatelian. « Nous acceptons votre défi et nous sommes prêts à nous défendre ».

Saghatelian a également déclaré que les manifestations antigouvernementales quotidiennes se poursuivront sans relâche. « Nous nous battrons jusqu’à la fin », a-t-il déclaré.