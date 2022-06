Trafic de drogue : jusqu’à 12 ans de prison pour le gérant d’un point de deal

Des peines allant de 6 mois avec sursis jusqu’à 12 ans de prison ont été prononcées vendredi contre 29 personnes impliquées dans un très rentable trafic de stupéfiants démantelé en 2021 en Seine-Saint-Denis. Trois propriétaires de bar ont été relaxés. Celui qui est considéré comme le gérant de ce que le procureur a qualifié de « la version la plus aboutie du trafic de cité », un homme de 31 ans, a été condamné à 12 ans de prison et un million d’euros d’amende. Son grand frère, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison assortis d’une période de sûreté aux deux-tiers et à une amende de 5 millions (...)