L’ambassadeur d’Ukraine à Ankara a accusé vendredi la Russie de « voler » et d’exporter des céréales ukrainiennes notamment vers la Turquie. « La Russie vole sans vergogne les céréales d’Ukraine et les exporte depuis la Crimée à l’étranger, notamment vers la Turquie », a dénoncé Vasyl Bodnar dans un message sur Twitter. « Nous avons demandé l’aide de la Turquie pour résoudre le problème », ajoute-t-il. Le représentant de Kiev, qui s’exprimait à l’occasion du 100e jour de l’invasion de son pays par la Russie, a dressé un bilan général des pertes subies par son pays et des dégâts occasionnés par l’armée russe. (...)