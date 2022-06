Création d’un Jardin des Justes

Devoir de mémoire oblige, les communautés juives, arméniennes et rwandaises s’étaient rassemblées ce mardi 17 mai au centre Edmond Fleg.

Lors de cette cérémonie mémorielle organisée sous l’égide du centre Fleg, de la Fondation Gariwo et de l’association Ibuka, trois arbres ont été plantés en mémoire de Varian Fry, du vice-amiral Louis Dartige du Fournet et de Félicité Niytega.

Ces trois Héros de l’Histoire s’étaient distingués en sauvant des vies lors de la Shoah, du génocide des Arméniens et du génocide des Tutsi.

Lors de cette première étape pour la création future d’un haut lieu qui honorera les mémoires de Justes universels qui sauvèrent des vies lors des différents génocides, Evelyne Sitruk, présidente du centre Fleg, Aurore Bruna, présidente de l’UGAB Marseille, Marcel Kabanka, président d’Ibuka France et Gabrielle Nissim, président de la Fondation Gariwo, ont rappeler entre autres l’importance de prévenir le mal aux jeunes générations.

Aurore Bruna a mis l’accent sur l’indispensable solidarité entre les peuples « ébranlés » victimes de génocide.

Rappelons que la Fondation Gariwo qui a vu le jour en 2003, est à l’origine de la création de près de 150 Jardins des Justes qui rendent hommage à ces femmes et à ces hommes sauveurs de vies extraordinaires.

A.S