Le département d’État américain documente la destruction du patrimoine religieux arménien par l’Azerbaïdjan

Dans le rapport 2021 sur la liberté religieuse internationale, le Département d’État américain documente la destruction en cours par l’Azerbaïdjan des monuments arméniens et fait référence aux tentatives d’« albanisation » du patrimoine arménien dans les territoires sous son contrôle.

Les rapports citent un évêque de l’Église apostolique arménienne qui a déclaré que, depuis mai, le gouvernement a refusé l’accès des pèlerins arméniens à un monastère sur le territoire, qui était sous contrôle azerbaïdjanais après la guerre de 2020.

Le rapport rappelle que dans une résolution adoptée le 27 septembre 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a condamné les dommages « délibérément causés au patrimoine culturel pendant la guerre de 6 semaines, et le bombardement délibéré du Saint-Sauveur ( Ghazanchetsots) Cathédrale de Shushi, et « la destruction ou l’endommagement d’autres églises et cimetières pendant et après le conflit ».

La résolution indiquait également que l’APCE restait « préoccupée, à la lumière des destructions passées, par l’avenir des nombreuses églises, monastères arméniens, y compris le monastère de Dadivank, et croix de pierre et autres formes de patrimoine culturel qui sont revenus sous contrôle azerbaïdjanais ». La résolution exprimait « sa préoccupation face à un récit en développement en Azerbaïdjan promouvant un patrimoine « albanais du Caucase » pour remplacer ce qui est considéré comme un patrimoine culturel « arménien ».

« Au cours de l’année, de nombreux rapports ont fait état de vandalisme et de destruction de sites culturels et religieux arméniens, ainsi que d’actions délibérées du gouvernement visant à rompre et à déformer le lien entre les sites religieux et leur héritage arménien. Les actions du gouvernement et la rhétorique déclarant que les églises étaient « albanaises du Caucase » ont incité des observateurs internationaux, des responsables arméniens, des représentants de la société civile et l’Église apostolique arménienne à exprimer de graves préoccupations quant à la préservation des liens arméniens avec des sites historiques et religieux désormais sous contrôle azerbaïdjanais », a déclaré l’État. Le rapport du département se lit.

Par exemple, il note que le 4 mai, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la reconstruction financée par l’Azerbaïdjan de la cathédrale du Saint-Sauveur à Chouchi était « conforme au style architectural d’origine afin de restaurer l’image historique » de la ville et a attribué rénovations du site pour refléter le patrimoine « albanais du Caucase ». Les responsables arméniens ont déclaré que de telles déclarations tentaient de dissimuler les racines et la structure arméniennes de l’église, y compris la flèche d’origine. Dans une lettre adressée à l’UNESCO, le ministre arménien par intérim de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Vahram Dumanyan, a accusé l’Azerbaïdjan de mettre activement en œuvre « une politique de falsification des faits historiques » en qualifiant les sites du patrimoine culturel arménien dans le territoire nouvellement restitué de « Caucasien-albanais ». ” Le 27 septembre, Caucasus Heritage Watch (CHW) a rapporté que le gouvernement azerbaïdjanais s’était lancé dans une vaste campagne après le cessez-le-feu de novembre 2020 pour affirmer que les sites du patrimoine arménien n’existent pas ou ont des origines « albanaises du Caucase ».

Le rapport rappelle également qu’à la suite du cessez-le-feu de novembre 2020, les dirigeants de l’Église apostolique arménienne ont demandé aux Casques bleus russes de protéger le monastère médiéval de Dadivank dans le district de Kealbajar. Le gouvernement a initialement autorisé les pèlerins arméniens à visiter l’église, mais l’accès est devenu de plus en plus difficile tout au long de l’année. Selon les médias et les autorités de l’Église apostolique arménienne, deux groupes de pèlerins se sont vu refuser l’accès au monastère en février et avril. Les autorités azerbaïdjanaises ont cité le COVID-19, les inondations et les dommages aux routes comme raisons pour refuser l’accès à des groupes de pèlerins qui étaient prêts avec des escortes de casques bleus russes à visiter le monastère, selon l’Église apostolique arménienne. À la fin de l’année, en plus du monastère, aucun pèlerin arménien n’avait été autorisé à visiter un site religieux dans le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan (où aucun casque bleu russe n’était présent) depuis le 2 mai.

Le Département d’État note que le 26 mai, la BBC a signalé le retrait d’une croix au sommet de l’église arménienne St. Yeghishe à Mataghis. Une vidéo republiée en mars par le médiateur arménien Armen Tatoyan sur les réseaux sociaux montrait des soldats portant des insignes azerbaïdjanais et turcs profanant l’église.

« En juin, The Art Newspaper a publié un rapport utilisant des images satellite qui détaillait la destruction des églises médiévales arméniennes à Agulis, Nakhitchevan. Les églises ont été vues dans les images de 1977 mais manquaient dans les images de 2016 et 2019. La destruction comprenait Surb Stepanos (Saint Stephen), probablement fondée aux XIIe et XIIIe siècles, la cité médiévale Surb Tovma (Saint Thomas), Surb Kristapor (Saint Christophe ), Surb Hovhannes Mkrtich (Saint Jean-Baptiste) et d’autres églises anciennes, telles que Mets Anapat Surb Astvatasatsin (Grand Ermitage Sainte Mère de Dieu) et Surb Hakob Hayrapet (Saint Jacob de Nisibis). The Art Newspaper a également relaté la destruction du patrimoine arménien dans tout le Nakhitchevan, qui comprenait autrefois 89 églises, 5 840 croix de pierre et plus de 22 000 pierres tombales, selon des documents de 1964 à 1987 recueillis par le chercheur indépendant Argam Ayvazyan. Parce que la religion et l’ethnicité sont étroitement liées, il est difficile de catégoriser de nombreux incidents comme étant uniquement basés sur l’identité religieuse », a déclaré le département d’État.