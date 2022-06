Ouverture salon d’exposition et de vente automobile Tesla Energy près d’Erévan en Arménie

La salle d’exposition de voitures de la société « Tesla Energy » a été officiellement ouverte près d’Erévan sur la commune de Broshian sur la route entre Erévan et Ashtarak (Arménie).

Tous les modèles de voitures électriques produites par Tesla Motors sur le marché primaire et secondaire sont présentés dans le salon de l’automobile : Tesla S, Tesla modèle Y, Tesla X, Tesla 3.



Dans le hall d’exposition, il y a un centre de service automobile « Tesla », des bornes de recharge pour voitures électriques pour tous les types de voitures électriques.

Cette salle d’exposition de voitures « Tesla Energy » a été fondée par les principales sociétés « Solara » et l’américaine « LA Solar Group » opérant dans le domaine de l’énergie solaire en Arménie.



« Parallèlement au développement des énergies renouvelables, nous avons lancé un processus qui aboutira au développement de voitures respectueuses de l’environnement en Arménie. Tout ce que nous avons défini autour de notre vision, de l’idée à la réalisation, est mis en œuvre de manière rapide, dont l’un est de devenir la réalité du premier showroom de voitures électriques au monde. Nous avons rendu la voiture électrique Tesla disponible dans notre pays, l’Arménie. Pour le développement de la stabilité économique de l’Arménie, il est nécessaire que nous nous concentrions encore plus sur l’innovation, l’utilisation de technologies de pointe » a déclaré Hayk Petrosyan, le directeur général de Solara.

Hayk Petrosyan a également affirmé que les spécialistes du centre de service automobile hautement qualifié formés à l’étranger répareront tous les types de voitures « Tesla » et établiront un diagnostic de qualité. Pour acheter la voiture électrique « Tesla », de nombreuses conditions d’achat sont proposées : options de paiement comptant, échelonnées, ou leasing.



Selon Aghasi Gasparyan, directeur général de « ACBA Leasing », il y a des années, « ACBA Leasing » a créé la sous-marque « Green Leasing » pour le développement des technologies vertes en Arménie, dont l’une des directions est le financement des voitures électriques.

« Aujourd’hui, l’initiative de financer les voitures électriques à des conditions exceptionnelles démarre avec la société »Tesla Energy« . »Ces dernières années, ACBA Leasing a réalisé un travail sans précédent pour promouvoir la diffusion des voitures électriques en Arménie, grâce à quoi de nombreuses voitures électriques ont été financées par ACBA Leasing" a souligné Aghassi Gasparyan.

Il a déclaré que les conditions d’ACBA Leasing sont disponibles à la fois pour les personnes physiques et morales. « En cas de fourniture d’euros à des personnes morales, le taux d’intérêt annuel commence à 2%, et dans le cas des drams, à partir de 11,5% de taux d’intérêt annuel » a conclu A. Gasparyan.



Fondée en 2019, Solara est l’une des entreprises leaders dans le domaine de l’énergie solaire en Arménie. En particulier, la société fournit des services complets dans le domaine de l’énergie solaire : conception, installation, exploitation, surveillance, service pour les particuliers, les entreprises, ainsi que les centrales électriques industrielles. La société est un partenaire stratégique de LA Solar Group, une société qui installe des stations solaires en Arménie et a été créée en 2011. Les stations solaires Solara utilisent les panneaux du plus grand fabricant national de modules photovoltaïques LA Solar. Les produits de LA Solar sont actuellement certifiés par les certifications les plus prestigieuses au monde et plus de 70 % des produits sont exportés aux États-Unis et en Europe. L’usine de panneaux solaires est située dans la zone économique franche « Alliance », a une capacité de production annuelle de 90 MW de panneaux solaires. En 2022, ces volumes atteindront 200 MW. Tous les panneaux utilisent les cellules photovoltaïques de type Mono-PERC de dernière génération les plus performantes. En plus du siège social, Solara possède également des succursales à Gumri, un magasin dans le centre commercial Garage Masters, et en mai 2022, la société a ouvert une succursale à Tachkent. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan