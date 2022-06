Merci chère @AstridPanosyan #circo7504 pour ces échanges et pour ton engagement et soutien au développement de relations économiques, éducatives et culturelles à l’Arménie ! #Coopération #France #Arménie #Soutien #Artsakh https://t.co/0Tk7tqwKSh

— Alexis Govciyan (@AGovciyan) June 3, 2022